11 декабря, 18:24

Экономика

Занятия Школы городской экономики завершились в Москве

Фото: комплекс экономической политики города Москвы

Занятия Школы городской экономики столичного правительства завершились в Москве. Проект работал в 2025 году на базе Финансового университета при правительстве России, сообщила заммэра, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она пояснила, что Школа городской экономики – образовательный проект, который проводит столичный комплекс экономической политики для университетов ежегодно. В предыдущем году площадкой для его реализации стал НИУ "Высшая школа экономики".

Как сообщила заммэра, столица входит в тройку крупнейших городских экономик мира, и правительство города решает масштабные и амбициозные задачи по развитию мегаполиса. Одна из целей департамента – познакомить молодежь с этими задачами.

"Для Москвы как для одного из крупнейших в мире мегаполисов критически важно формировать сообщество талантливых специалистов, которые знают, как устроена экономика столицы, и понимают масштаб стоящих перед нами вызовов", – подчеркнула Багреева.

Школа городской экономики, по ее словам, – это стратегические инвестиции в будущее столицы.

В рамках своей лекции заммэра рассказала участникам о стратегии экономического развития Москвы, трансформации городского хозяйства за последние 15 лет и влиянии ключевых отраслей – высокотехнологичной промышленности, информационных технологий, научно-исследовательских работ и финтеха – на структуру столичной экономики. Также она осветила задачи развития города до 2040 года.

Кроме представителей департамента экономической политики и Института Генплана Москвы, в качестве лекторов выступили ведущие эксперты Финансового университета. Участники узнали от практиков и ученых о принципах формирования городского бюджета, налоговой политике, пространственном развитии, инвестиционной программе и многом другом.

Кроме того, в рамках программы прошел кейс-чемпионат, в ходе которого студенческие команды решали приближенную к реальности задачу по формированию бюджета развития Москвы и прогнозированию изменений доходов и расходов в различных сценариях. Победители соревнования получили приоритетное право на стажировку в комплексе экономической политики столицы.

Ранее в столице стартовал шестой сезон чемпионата предпринимательских идей Business Skills для учеников 7–11-х классов. Данная площадка является стартовой для юных москвичей, желающих реализовать свой стартап.

образованиеэкономикагород

