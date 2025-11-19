Собянин: треть компаний малого и среднего бизнеса в Москве возглавляют женщины

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Треть малого и среднего бизнеса в Москве возглавляют женщины, заявил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

По слова мэра, жительницы города занимаются бизнесом в различных направлениях, от сферы услуг до цифровых технологий и креативных индустрий. Каждая пятая предпринимательница руководит промышленными предприятиями. Например, в ОЭЗ "Технополис "Москва" женщины возглавляют компании из фармацевтической и медицинской отраслей, а также легкой промышленности и микроэлектроники.

В качестве примера Собянин привел завод "Велфарм-М", который занимается производством лекарств для лечения болезней дыхательных путей, кардиологических, онкологических и других заболеваний. Компания "Мезоформула" производит изделия для эстетической медицины, а ГК "Ортомода" – ортопедическую обувь и адаптивную одежду.

Помимо этого, женщины развивают проекты в сфере выпуска продуктов питания и создают авторские бренды парфюмерии.

Собянин подчеркнул, что в городе больше 20 инструментов поддержки для предпринимательства, офсетных контрактов до льготного кредитования. Помимо этого, доступны различные консультации, образовательные программы и онлайн-сервисы.

Особой популярностью пользуются те программы, которые помогают совмещать бизнес с другими жизненными ролями, например, форум "Мамы. Дети. Бизнес" или "Мама-предприниматель".

"Город активно поддерживает женские бизнес-инициативы через ГБУ "Малый бизнес Москвы". Только в прошлом году на долю женщин пришлось 57% обращений за обучающими программами и 45% – за консультациями", – подчеркнул градоначальник.

Кроме того, он поздравил представительниц московского бизнеса с Международным днем женского предпринимательства и пожелал им успехов и процветания.

Ранее стало известно, что открылся прием заявок на участие в новом сезоне городского проекта "Зима в Москве". Предприниматели смогут провести мероприятие проекта на своей площадке.

С 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026-го компаниям из сфер торговли, общественного питания, образования, услуг, индустрии красоты, творчества, культуры, спорта и гостиничного бизнеса необходимо сформировать торговое предложение для жителей и гостей города.

