Эксперт Казаков: штрафы за хамство детей учителям не решат проблему

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Введение штрафов для родителей за хамство детей учителям не решит проблему, а, возможно, даже усугубит ее, считает председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков. Такое мнение он высказал в беседе с Москвой 24.

По его словам, в этом вопросе необходимо понять, почему в школах возникает столько конфликтов, включая не только оскорбительное поведение учащихся в отношении педагогов, но и зеркальные действия со стороны учителей.

"Причины здесь гораздо глубже поверхностных проявлений и кроются в общих условиях, в которых происходит обучение и преподавание", – уверен эксперт.

В связи с этим он призвал улучшать условия как для учителей, так и для учеников, поскольку, когда педагог вынужден работать на несколько ставок, у него не остается времени и ресурсов для качественного разрешения конфликтов или совершенствования методов.

"Поэтому фундаментальное решение – достойная зарплата за одну ставку и нормальная нагрузка, позволяющая уделять внимание каждому ребенку и анализировать ситуацию в классе", – подчеркнул Казаков.

Отвечая на вопрос о конкретных случаях хамства, председатель профсоюза обратил внимание на то, что оно является житейским понятием, а не юридическим. Соответственно, и трактовка его может различаться.

В таком случае в первую очередь учитель сам должен принимать педагогические меры. Если же они не приносят результата, то к ситуации можно подключить школьных психологов и социальных педагогов. Однако таких специалистов в школах часто не хватает, отметил эксперт.

То есть, продолжил он, вместо репрессивных или морализаторских методов необходимы системные изменения.

"Повышение статуса и оплаты труда педагогов, обеспечение школ квалифицированной психологической поддержкой и создание среды, где у учителя будет возможность не "тушить пожары", а предотвращать их. Только тогда количество конфликтов будет снижаться естественным образом", – резюмировал Казаков.

Соответствующее предложение ранее высказали в РПЦ. По мнению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, без доверия и уважения образовательный процесс теряет смысл, так как ученик, не уважающий учителя, не способен воспринимать знания.

Священнослужитель также отметил, что агрессивные подростки и их родители создают конфликтную ситуацию, в которой учитель остается без поддержки. Это унижает педагогов и вредит детям, формируя у них чувство вседозволенности и пренебрежение к авторитетам.

В связи с этим митрополит в том числе предложил приравнять учителей к представителям власти и добиться неукоснительного соблюдения кодекса этики всеми участниками образовательного процесса.