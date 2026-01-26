Глава СПЧ Фадеев заявил, что за "неуд" по поведению должны отчислять из школы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

У школ должна быть возможность отчислять учеников, если они получили неудовлетворительную оценку за поведение и не исправили ее. Об этом заявил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев по итогам заседания рабочей группы СПЧ по образованию.

Он пояснил, что молодые люди, которые отличаются плохим поведением, сильно влияют на окружение, а также на отношение к учителям. По словам Фадеева, сейчас активно рассматривается вопрос о том, как оценка за поведение будет влиять на учеников. Например, некоторые заявляют о необходимости ее влияния на поступление в университет.

"Моя позиция, что в первую очередь неудовлетворительная оценка за поведение должна защитить учителя. Это главная задача, которую, собственно, мы обсудили с президентом России, как защитить учителя от оскорблений, от нападений, от срыва уроков", – отметил глава СПЧ.

При этом, добавил Фадеев, сейчас учебные заведения и педагогический совет могут отчислить хулигана, который не исправляется, однако на практике таких случаев очень мало.

Он подчеркнул, что необходимо жестко наказывать учеников за нападение на учителей. Это основная тема дискуссий. В СПЧ считают, что это должно быть крайней мерой, когда больше ничего не помогает. Речь не о мелких провинностях, а о систематическом срыве уроков и оскорблениях преподавателей.

Ранее сообщалось, что министерство науки и высшего образования РФ не собирается вводить оценки за поведение в подведомственных университетах. При этом Минпросвещения РФ планирует ввести оценку за поведение учеников с 1 по 11 классы. Данная инициатива вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

