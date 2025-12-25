Нахамившего педагогу ученика отчислят из московской школы № 1158

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Директор столичной школы № 1158 Татьяна Киркова сообщила, что родители ученика, который нахамил преподавателю, написали заявление на отчисление ребенка из образовательного учреждения. Ее слова передает Агентство "Москва".

Информация о том, что школьник грубо разговаривал с педагогом и угрожал увольнением, ранее появилась в телеграм-каналах.

По словам Кирковой, учитель, который работает уже примерно 40 лет, не стал сообщать о произошедшем. Однако несмотря на это, родительское сообщество и коллеги узнали об инциденте. После этого была начата внутренняя проверка.

"Утром 25 декабря родители подростка были вызваны в школу. Инцидент не будет замалчиваться", – добавила директор.

Киркова сообщила, что все сведения о произошедшем переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и полиции для правовой оценки действий подростка. Она считает, что поведение мальчика является неприемлемым и нарушает нормы морали, а также демонстрирует неуважение к человеку и профессии.

Помимо этого, само образовательное учреждение считает недопустимым оскорбление учителей и агрессию в отношении педагогов. По словам директора школы, эти действия не должны оставаться без последствий.

Киркова также отметила, что коллеги и школьники говорят об учителе с теплом и уважением, называя его интеллигентным и профессиональным.

"Мы убеждены: уважение к окружающим формируется прежде всего в семье. Школа может и должна воспитывать, но базовые ценности закладываются родителями. Их отсутствие неизбежно приводит к подобным ситуациям", – заключила директор.

Ранее СМИ сообщали, что учительница московской школы № 1747 якобы дала пощечину школьнику с инвалидностью, угрожая выбить ему зубы.

Позже директор учебного заведения уточнила, что провела встречу с семьей пострадавшего ребенка и принесла им извинения. Школа организовала внутреннее расследование. После его завершения педагог будет уволен со своей должности.

