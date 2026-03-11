Mitsubishi зарегистрировала в России два товарных знака

Фото: 123RF.com/gar1984

Японская компания Mitsubishi зарегистрировала в России сразу два товарных знака для продажи своих автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Роспатента.

Соответствующие запросы поступили в федеральную службу по интеллектуальной собственности в апреле прошлого года от "Мицубиси Дзидося Коге Кабусики Кайся". Одобрение они получили только в марте 2026-го. Благодаря этому Mitsubishi под брендами Xpander и S-AWC сможет выпускать и продавать на территории России транспортные средства и их комплектующие.

Ранее сообщалось, что японский автомобильный концерн Toyota, прекративший производство в России в 2022 году, зарегистрировал в стране товарный знак для продажи автомобиля Avensis. Кроме легковых автомобилей, под брендом Avensis Toyota компания сможет продавать вездеходы, внедорожники и другие транспортные средства.

В свою очередь, под маркой Lada Parus, регистрацию которой также одобрил Роспатент, в России можно будет приобрести авто, запасные части, аксессуары и детские игрушки. Помимо этого, под знаком планируется предоставлять услуги по ремонту и техническому обслуживанию авто.