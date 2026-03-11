Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 16:55

Транспорт

Mitsubishi зарегистрировала в России два товарных знака

Фото: 123RF.com/gar1984

Японская компания Mitsubishi зарегистрировала в России сразу два товарных знака для продажи своих автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Роспатента.

Соответствующие запросы поступили в федеральную службу по интеллектуальной собственности в апреле прошлого года от "Мицубиси Дзидося Коге Кабусики Кайся". Одобрение они получили только в марте 2026-го. Благодаря этому Mitsubishi под брендами Xpander и S-AWC сможет выпускать и продавать на территории России транспортные средства и их комплектующие.

Ранее сообщалось, что японский автомобильный концерн Toyota, прекративший производство в России в 2022 году, зарегистрировал в стране товарный знак для продажи автомобиля Avensis. Кроме легковых автомобилей, под брендом Avensis Toyota компания сможет продавать вездеходы, внедорожники и другие транспортные средства.

В свою очередь, под маркой Lada Parus, регистрацию которой также одобрил Роспатент, в России можно будет приобрести авто, запасные части, аксессуары и детские игрушки. Помимо этого, под знаком планируется предоставлять услуги по ремонту и техническому обслуживанию авто.

Читайте также


бизнестранспортавто

Главное

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика