Кремлевский дворец призвал зрителей готовить билеты заранее из-за ограничений связи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Государственный Кремлевский дворец призвал зрителей заранее готовить билеты на фоне ограничений работы интернета в центре Москвы. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

Зрителям рекомендовали распечатывать билеты или сохранять их на телефон до прибытия на место. Также в Кремлевском дворце напомнили, что их необходимо будет показать дважды: при входе на территорию Кремля и у зрительного зала.

С аналогичной просьбой обратился к посетителям Малый театр. В учреждении призвали убедиться, что билеты находятся в памяти телефона, а не в облачном хранилище, иначе из-за отсутствия интернета они не откроются. Соблюдение этих правил поможет избежать затруднений.

В Театре Вахтангова также попросили предоставлять скачанный на телефон или распечатанный билет. Там предупредили, что открыть его в почте или личном кабинете непосредственно перед представлением не получится.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения на мобильную связь в центре Москвы будут действовать до тех пор, пока это будет необходимо для защиты граждан.

Отвечая на вопрос о проблемах бизнеса, вызванных соответствующими мерами, официальный представитель Кремля указал на необходимость решения данной задачи. Однако, по его словам, этим должны заниматься именно профильные ведомства.

