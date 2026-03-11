В МХТ имени Чехова посоветовали распечатывать билеты из-за ограничений связи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

МХТ имени А. П. Чехова рекомендовал зрителям приходить с распечатанными билетами на спектакли на фоне ограничений работы интернета в центре столицы. Об этом сообщается в телеграм-канале театра.

Уточняется, что также можно заблаговременно сохранить билет в телефоне.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ограничения на мобильную связь в центре Москвы будут действовать до тех пор, пока это будет нужно для защиты россиян.

Отвечая на вопрос о проблемах бизнеса, вызванных соответствующими мерами, официальный представитель Кремля указал на необходимость решения данной задачи. Однако, по его словам, этим должны заниматься именно профильные ведомства.