11 марта, 16:39

Культура

В МХТ имени Чехова посоветовали распечатывать билеты из-за ограничений связи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

МХТ имени А. П. Чехова рекомендовал зрителям приходить с распечатанными билетами на спектакли на фоне ограничений работы интернета в центре столицы. Об этом сообщается в телеграм-канале театра.

Уточняется, что также можно заблаговременно сохранить билет в телефоне.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ограничения на мобильную связь в центре Москвы будут действовать до тех пор, пока это будет нужно для защиты россиян.

Отвечая на вопрос о проблемах бизнеса, вызванных соответствующими мерами, официальный представитель Кремля указал на необходимость решения данной задачи. Однако, по его словам, этим должны заниматься именно профильные ведомства.

СМИ сообщили, что Роскомнадзор начал массово блокировать VPN в России

культуратеатртехнологиигород

