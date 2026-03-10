Экономист Масленников предрек мировой кризис из-за роста цен на нефть

Цены на нефть во время торгов превысили показатели 2022 года из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Тем временем президент США Дональд Трамп сообщил о намерении отменить санкции, затрагивающие энергетический сектор. Как эта ситуация повлияет на российскую экономику, разбиралась Москва 24.

Глобальный скачок

Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке привел к резкому скачку стоимости нефти: цена майских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE превысила 119 долларов за баррель 9 марта. Это более чем на 26% выше показателей предыдущих торгов и является максимумом с июня 2022 года. Кроме того, апрельские фьючерсы на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже выросли примерно до 115 долларов за баррель, что также выше значений четырехлетней давности.

В частности, это произошло на фоне того, что Ирак, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия вынужденно сократили совокупную добычу на 6,7 млн баррелей в сутки, что составляет около трети их производства и 6% мировых поставок. По данным Bloomberg, это вызвано фактическим закрытием Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти: резервуары для хранения переполнены, что не оставляет странам иного выхода, кроме снижения добычи и переработки.

В связи с обстановкой Владимир Путин провел профильное совещание 9 марта. По мнению российского лидера, миру придется жить в новой ценовой реальности на энергоносители из-за ситуации в Персидском заливе.





Владимир Путин президент РФ Мы видим логистические проблемы на маршрутах транспортировки углеводородов и видим, что это самым негативным образом отражается на глобальном производстве, на глобальных цепочках, бьет по промышленности.

Путин отметил, что цены на нефть за неделю прибавили 30%, а газ дорожает еще быстрее, подчеркнув, что маршрут через Ормузский пролив фактически закрыт и полное переключение поставок без него сейчас невозможно. При этом он назвал высокие цены временными, добавив, что Россия продолжит поставки надежным партнерам в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Восточной Европе, в том числе Венгрии и Словакии.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп объявил о намерении частично отменить ограничения, связанные с производством нефти в ряде стран.

"Мы собираемся снять эти санкции до тех пор, пока ситуация не выправится. Потом, может быть, нам не придется их возвращать", – заявил американский лидер на пресс-конференции.

При этом эскалация также затронула транспортную отрасль: крупные судоходные компании приостановили бронирование грузов в порты Персидского залива, а несколько танкеров с энергоносителями изменили курс с европейского на азиатские рынки. Это может заставить Евросоюз пересмотреть политику энергосотрудничества с Россией, пишет The Wall Street Journal.

В сложившейся ситуации Венгрия ввела запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов, заявил министр экономики страны Мартон Надь. Кроме того, страны "Большой семерки" (G7) и Международное энергетическое агентство обсуждают скоординированное высвобождение стратегических запасов для стабилизации рынка, сообщает Financial Times. Однако, к примеру, в правительстве Индии рассказали Press Trust of India, что не собираются идти на такие шаги.

"Индия не несет ответственности за кризис, который вызвал подъем цен на нефть, и те, кто привел к этому, должны создать условия для снижения стоимости", – отметили собеседники издания.

В то же время в ночь на 10 марта стоимость нефти Brent с поставкой в мае упала ниже 90 долларов за баррель. По данным СМИ, это произошло после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Кроме того, американский лидер заявил на пресс-конференции о намерении Вашингтона обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе для обеспечения поставок энергоносителей на мировые рынки.

Нефть и Россия

Ситуация на Ближнем Востоке оказывает влияние на котировки, но говорить о конкретных последствиях для российской экономики пока сложно, поскольку события находятся в стадии острого развития. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

"Цены доходили до 119 долларов за баррель, но затем отыгрывались вниз. Это было связано с серией масштабных политических заявлений: со стороны Трампа, его разговора с Путиным, совещания у президента России по мировым ценам на нефть", – рассказал экономист.

Также, по словам Масленникова, рынок воспринял серьезность намерений США взять под контроль Ормузский пролив для обеспечения прохода судов и начал отыгрывать цены вниз. Однако на повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи. Реальный эффект от этого станет заметен через две-три недели, предположил эксперт.

"В то же время сейчас в море находится большое количество нефти в танкерах, что ранее формировало профицит предложения. По данным Международного энергетического агентства, он составлял около 3,8 млн баррелей в сутки, что сдерживало цены на уровне около 70 долларов", – добавил Масленников.

После заявлений Трампа о снятии санкций с нефтяной отрасли ряда стран связанные с Россией танкеры начнут разгружаться, подчеркнул экономист.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Это, по моим оценкам, сократит дисконт на российскую нефть с 25 до примерно 10–12 долларов за баррель, что улучшит нефтегазовые доходы РФ. Но эффект от этого получится увидеть только через месяц-полтора.

При этом, по мнению Масленникова, если конфликт на Ближнем Востоке не завершится в ближайшие три-четыре недели, цены вернутся к отметке 120 долларов и выше.

"Это критично для мировой экономики и может спровоцировать глобальный финансовый кризис, как это было в 2008 году, когда цены достигали 147 долларов. Россия тогда тоже окажется в одной лодке со всем миром", – уточнил он.

В более оптимистичном сценарии, при быстром завершении конфликта, во втором полугодии возможно восстановление профицита на рынке, и цены вернутся в коридор 60–70 долларов, заключил эксперт.

В то же время заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с Москвой 24 отметил, что цена сейчас может меняться в зависимости от двух ключевых факторов: реальной доступности сырья и словесных интервенций, которые активно предпринимают Соединенные Штаты.

"Для России умеренно высокие цены на нефть – это безусловное благо, а в условиях, когда снимаются предпосылки для скидок на нее, это благо вдвойне", – пояснил он.

Наполнение российского бюджета во многом зависит от налога на добычу полезных ископаемых. Его размер привязан к стоимости марок Urals и ВСТО (ESPO) в порту отправления, а также к курсу рубля.

"Если последний останется на текущем уровне, а цены вырастут, бюджет получит дополнительные доходы, и прибыль компаний также увеличится", – добавил эксперт.

Кроме того, ситуация на Ближнем Востоке напрямую влияет на внешние рынки, поскольку нефть, нефтепродукты, газ и другие ключевые ресурсы оказываются в дефиците. Экспортные позиции России – дизельное топливо, мазут, вакуумный газойль, по оценке Фролова, тоже вырастут в цене.

В то же время цены на нефтепродукты внутри страны не потерпят значительных изменений, так как правительство РФ активно использует меры защиты, – например, запрет на экспорт готового топлива, подчеркнул Фролов.





Александр Фролов заместитель гендиректора Института национальной энергетики Поскольку значительная часть нефти добывается, перерабатывается и экспортируется компаниями с госучастием, рост прибыли приведет к увеличению дивидендов. По существующим нормам такие организации направляют на дивиденды не менее 50% чистой прибыли, и больше половины этих выплат поступает государству.

Слова Трампа об отмене санкций эксперт назвал игрой Вашингтона на опережение. По его словам, в условиях, когда до 20% нефти исчезло с рынка, многим странам становится не до подобных запретов.

"На мой взгляд, США заранее объявили о снятии ограничений, чтобы сохранить лицо и успокоить рынок. В условиях выбора "купить нефть или не купить вообще" вопрос санкций уходит на второй план. Однако если конфликт продлится еще некоторое время, дефицит из потенциального превратится в физический. И тогда никакие словесные интервенции уже не помогут", – уточнил Фролов.

По его мнению, для сдерживания ситуации США могут начать распродажу стратегических резервов, а Россия – увеличить поставки. Однако возможности РФ ограничены: страна способна нарастить экспорт примерно на 300 тысяч баррелей в сутки, тогда как потенциальный дефицит может достигать 20 миллионов.

В то же время делать выводы о будущем нужно исходя из реальных цифр, которые пока не определены, резюмировал Фролов.

