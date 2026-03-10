Экономист Зубец предсказал торможение мировой экономики из-за роста цен на нефть

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Рост стоимости нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке вызовет торможение мировой экономики. Об этом рассказал радиостанции "Комсомольская правда" экономист Алексей Зубец.

По его словам, этот процесс приведет к падению спроса на нефть. При этом глобального кризиса удастся избежать благодаря альтернативным источникам энергии.

Экономист считает, что сложившаяся ситуация может оказаться выгодной для российской экономики.

"На ближайшие годы Ближний Восток может выбыть из числа регионов, добывающих нефть", – объяснил он.

Как предположил Зубец, у России в этот период, который продлится несколько лет, появится возможность продавать нефть по высоким ценам. Кроме того, ближневосточный конфликт может стать поводом для начала переговоров о смягчении антироссийских санкций.

Рост цен на нефть связан с обострением конфликта на Ближнем Востоке, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану 28 февраля. В ответ Тегеран нанес точечные удары по еврейскому государству и американским базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

На фоне эскалации Иран закрыл Ормузский пролив для движения судов и предупредил, что будет уничтожать любое судно, которое нарушит запрет. Данное решение касается в том числе танкеров с нефтью.

В результате 9 марта цена нефти марки Brent превысила 110 долларов за баррель. Такой показатель был зафиксирован впервые с июля 2022 года. 10 марта стоимость Brent снизилась до 89,79 доллара за баррель на фоне сообщений о телефонных переговорах Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.