Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Один человек погиб в результате удара США и Израиля по центру Тегерана. Об этом заявили власти иранской столицы.

"В районе Дастгиб в результате агрессии сионистско-американского врага на данный момент 1 погибший и 28 раненых", – приводит заявление иранская гостелерадиокомпания.

Израиль ранее атаковал научно-исследовательский комплекс Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране. Уточнялось, что военные ударили по подземной зоне комплекса, где проводились эксперименты и испытания, связанные с разработкой и производством баллистических ракет. Кроме того, ВВС Израиля атаковали объекты главного штаба сил "Аль-Кудс" и производственные площадки систем ПВО.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля. В этот день Тель-Авив и Вашингтон ударили по Тегерану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

В результате одного из ударов по Ирану погиб бывший верховный лидер страны Али Хаменеи. Место погибшего аятоллы занял его сын Моджтабы Хаменеи.

По словам президента США Дональда Трампа, операция против Ирана будет вскоре завершена. Он назвал ее "краткосрочной экскурсией" для избавления от "некоторых лиц".