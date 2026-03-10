Роспотребнадзор проверит нижегородскую школу после сообщений о еде с плесенью

Фото: телеграм-канал Ni Mash

Сотрудники нижегородского управления Роспотребнадзора заинтересовались сообщениями о том, что в школе Богородска детям подали еду с плесенью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в местных телеграм-каналах распространилась информация о том, что в школе № 3 детям выдали на обед рыбные котлеты, на которых виднелась зеленая плесень.

"Управлением Роспотребнадзора будет проведена проверка", – указали в пресс-службе.

До этого в московской школе № 853 на боли в животе и симптомы отравления пожаловались 13 учеников. Директор учреждения Анатолий Ващилин рассказал, что на место были вызваны врачи, которые осмотрели школьников.

В настоящее время проводится проверка организации питания. До выяснения причин вся продукция, которая подавалась школьникам на завтрак, снята с реализации.