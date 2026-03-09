Дело возбуждено после отравления 9 детей хлором в бассейне в Стерлитамаке

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Башкортостан"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления 9 детей парами хлора в бассейне в башкирском Стерлитамаке. Об этом сообщил региональный СУСК РФ.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 марта, когда три семьи с детьми отдыхали в сауне. После купания несовершеннолетние почувствовали недомогание. Всех пострадавших доставили в детскую больницу.

"Один ребенок оставлен в стационаре под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное. Остальные несовершеннолетние после оказания необходимой помощи отпущены домой", – сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). К проверке подключились сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора.

