Случаи кишечной инфекции зафиксированы в детском саду Перми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Случаи острой кишечной инфекции выявлены в детском саду № 394 в Перми, сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Специалисты уже приступили к противоэпидемическим мероприятиям, в ходе которых были проведены проверки самого дошкольного учреждения и организации питания воспитанников. Также эксперты взяли пробы воды и пищевых продуктов.

"Организовано обследование сотрудников пищеблока. Выданы предписания о проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий", – добавили в ведомстве, не уточнив точное количество заболевших детей.

Еще одна вспышка аналогичной болезни была зафиксирована ранее в школе № 39 Невского района Санкт-Петербурга. Число заразившихся составило 37 человек, включая учащихся, сотрудников учебного заведения, а также одного работника пищеблока АО "КСП "Волна".

До этого случаи кишечной инфекции регистрировались у детей в селе Онохино в Тюменской области. Заболевшие являлись учащимися Онохинской средней общеобразовательной школы. В связи с этим было начато эпидемиологическое расследование.

