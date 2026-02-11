Анастасия Ракова получила орден "За заслуги перед Отечеством" III степени

Фото: комплекс социального развития Москвы

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что орден заммэра получила за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Ранее в Мраморном зале столичной мэрии Сергей Собянин вручил заслуженным москвичам государственные награды РФ и награды города. Во время церемонии мэр обратил внимание, что десятки тысяч москвичей в настоящее время борются в зоне СВО, еще десятки тысяч – работают на предприятиях ВПК. По его словам, над экономикой продолжают трудиться миллионы горожан.

В числе наград – орден Пирогова, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль ордена "Родительская слава" и другие. Также москвичи были удостоены почетных званий, грамот и благодарностей президента России.

