Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 15:54

Общество

Анастасия Ракова получила орден "За заслуги перед Отечеством" III степени

Фото: комплекс социального развития Москвы

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что орден заммэра получила за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Ранее в Мраморном зале столичной мэрии Сергей Собянин вручил заслуженным москвичам государственные награды РФ и награды города. Во время церемонии мэр обратил внимание, что десятки тысяч москвичей в настоящее время борются в зоне СВО, еще десятки тысяч – работают на предприятиях ВПК. По его словам, над экономикой продолжают трудиться миллионы горожан.

В числе наград – орден Пирогова, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль ордена "Родительская слава" и другие. Также москвичи были удостоены почетных званий, грамот и благодарностей президента России.

Читайте также


обществогород

Главное

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика