Новости

Новости

11 февраля, 17:09

Политика

Путин подписал закон о контроле за освобожденными по УДО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал Федеральный закон о контроле за освобожденными по УДО, документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.

Согласно документу, Минюст РФ совместно с Генпрокуратурой будут осуществлять персональный учет освобожденных по УДО в течение оставшейся неотбытой части наказания, а также контролировать исполнение такими лицами обязанностей, которые возложены на них судом. Помимо этого, они устанавливают периодичность явки для регистрации.

Освобожденные по УДО, в свою очередь, будут обязаны соблюдать общественный порядок, исполнять возложенные судом обязанности и назначенные им судом принудительные меры медицинского характера, а также являться в инспекции для регистрации.

В случае если человек уклоняется от обязанностей, инспекции должны предупредить в письменном порядке о возможности отмены условно-досрочного освобождения. Кроме того, инспекции направляют в суд представление об отмене УДО, если будет нарушен общественный порядок, получено административное взыскание или злостное уклонение от обязанностей.

Ранее российский лидер подписал закон, усиливающий уголовную ответственность за диверсии. Список преступлений, за которые не назначается условное наказание, дополнен участием в диверсионном сообществе.

Поправки предусматривают и требование отбыть 75% назначенного судом срока для условно-досрочного освобождения осужденных за диверсии и содействие им, прохождения обучения для осуществления диверсий, за организацию диверсионного сообщества и участие в нем.

властьполитикаобщество

