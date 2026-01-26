Кабмин РФ одобрил введение уголовного наказания за отрицание нацистского геноцида

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство РФ одобрило законопроект, расширяющий уголовную ответственность за отрицание геноцида советского народа нацистами и за оскорбление памяти жертв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что поправки коснутся статей УК о реабилитации нацизма и об осквернении воинских захоронений.

Теперь под статью о реабилитации нацизма подпадет публичное отрицание факта геноцида. Осквернение захоронений и памятников жертвам геноцида будет караться так же строго, как и аналогичные действия в отношении мемориалов защитникам Отечества – вплоть до 5 лет лишения свободы.

Автор инициативы, депутат Ольга Занко пояснила агентству, что изменения устраняют правовой пробел. Поскольку в приговоре Нюрнбергского трибунала не использовался термин "геноцид", привлечь к ответственности за его отрицание по действующей норме было невозможно.

Ранее Владимир Путин в приветственной речи на Международном научно-практическом форуме "Без срока давности. Нюрнберг" заявил, что злодеяния нацистов не имеют срока давности. Он подчеркнул, что однозначная оценка им была дана 80 лет назад, Нюрнбергским трибуналом. По словам президента, его нормы и принципы по-прежнему актуальны и помогают противостоять попыткам исказить исторические факты.