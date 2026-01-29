Депутат Нилов призвал службы такси с пониманием отнестись к идее порога цен в непогоду

В Госдуме выступили с идеей контролировать стоимость такси во время непогоды. Применимо ли это на практике и как скажется на прибыли компаний, разбиралась Москва 24.
Ценовой порог
Ввести ограничения цен на такси во время непогоды предложил член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев, сообщил телеграм-канал "Осторожно, Москва". Идея прозвучала на фоне рекордных снегопадов, которые обрушились на столицу в январе 2026 года.
По словам депутата, потолок цен на такси уже используется в ряде других стран.
Решение проблемы парламентарий видит во внедрении системы четких тарифных планов. Следить за их соблюдением должна Федеральная антимонопольная служба (ФАС), добавил он.
Также Хамзаев предложил агрегаторам ввести в непогоду акции. Например, делать поездку бесплатной для многодетных семей, что является "вопросом лояльности и человеческого подхода".
Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в разговоре с РИА Новости предложил фиксировать стоимость поездок на такси в непогоду до школ, больниц и других социально значимых объектов. По его мнению, повышение цен в таких условиях – "спекулятивная история".
"А вообще говоря, это должно быть закреплено на законодательном уровне, потому что любые алгоритмы любых платформ должны быть настроены так, что <...> цены на социально значимые для людей вещи, не только на транспорт, не должны повышаться вот таким образом", – отметил Гусев.
Регулирование цен в подобных ситуациях поддержал в разговоре с Москвой 24 глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. При этом он подчеркнул, что недопустимо пользоваться увеличенным спросом на такси не только из-за погодных условий, но и, например, в праздничные дни.
Отрасли необходимо с пониманием относиться к предложенной идее и не злоупотреблять увеличением стоимости поездок, указал Нилов.
При этом ранее в столичном департаменте транспорта попросили агрегаторов мониторить стоимость поездок на такси и принимать меры, чтобы они не росли необоснованно. Рост цены возможен в тех локациях, где машин меньше, чем клиентов, добавили в ведомстве.
Благие намерения?
Несмотря на благие намерения, механизм регулирования стоимости услуг такси не совсем ясен. На это в беседе с Москвой 24 обратил внимание профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков.
"К примеру, если говорить о частных перевозчиках, чаще всего это происходит на основе устных договоренностей между клиентом и водителем. Если же речь идет о сервисах, работающих в онлайн-режиме, то регулирование реально. Можно удаленно контролировать параметры, заданные платформой", – рассказал эксперт.
Он предположил, что такая мера даже способна принести сервисам выгоду: снижение цены может резко увеличить поток клиентов.
Также Щербаков отметил, что в небольших населенных пунктах мера может быть менее выгодной, потому что потребителей таких услуг больше в крупных городах. В тех же пригородных или сельских территориях такси пользуются намного реже, добавил эксперт.
"Вряд ли можно ожидать резкого роста спроса в непогоду в подобных местностях. Хотя благодаря мере востребованность может увеличиться и там, но в целом останется небольшой", – указал Щербаков.
В свою очередь, председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Андрей Попков рассказал Москве 24, что вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов.
Он подчеркнул, что в непогоду водители могут заработать, однако за счет подобных мер их могут лишить этой возможности.
С таким мнением в разговоре с RT согласился и главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. При этом он указал, что на цену в непогоду влияют конкретные факторы.
"Если такси стоит в два раза или в три раза больше в пробках, больше сжигает бензина и, что самое главное, времени, то таксист должен как-то зарабатывать. Другое дело, что под это, конечно, очень лихо подстраиваются и агрегаторы, которые тоже не прочь заработать", – объяснил эксперт.
По его мнению, инициатива приведет к тому, что водители престанут выходить на смену в плохую погоду, что сократит количество машин. Таким образом, "закручивать гайки" не имеет смысла, добавил Кадаков.