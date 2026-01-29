Депутат Нилов призвал службы такси с пониманием отнестись к идее порога цен в непогоду

В Госдуме выступили с идеей контролировать стоимость такси во время непогоды. Применимо ли это на практике и как скажется на прибыли компаний, разбиралась Москва 24.

Ценовой порог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ввести ограничения цен на такси во время непогоды предложил член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев, сообщил телеграм-канал "Осторожно, Москва". Идея прозвучала на фоне рекордных снегопадов, которые обрушились на столицу в январе 2026 года.

По словам депутата, потолок цен на такси уже используется в ряде других стран.





Султан Хамзаев член комитета Госдумы по охране здоровья В период снегопада, других погодных коллапсов или чрезвычайных происшествий такси, другие сервисные службы не должны наживаться на проблемах наших граждан.

Решение проблемы парламентарий видит во внедрении системы четких тарифных планов. Следить за их соблюдением должна Федеральная антимонопольная служба (ФАС), добавил он.

Также Хамзаев предложил агрегаторам ввести в непогоду акции. Например, делать поездку бесплатной для многодетных семей, что является "вопросом лояльности и человеческого подхода".

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в разговоре с РИА Новости предложил фиксировать стоимость поездок на такси в непогоду до школ, больниц и других социально значимых объектов. По его мнению, повышение цен в таких условиях – "спекулятивная история".

"А вообще говоря, это должно быть закреплено на законодательном уровне, потому что любые алгоритмы любых платформ должны быть настроены так, что <...> цены на социально значимые для людей вещи, не только на транспорт, не должны повышаться вот таким образом", – отметил Гусев.

Регулирование цен в подобных ситуациях поддержал в разговоре с Москвой 24 глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. При этом он подчеркнул, что недопустимо пользоваться увеличенным спросом на такси не только из-за погодных условий, но и, например, в праздничные дни.





Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Непонятно, почему настолько необоснованно повышается стоимость. Да, возможно какое-то увеличение, потому что есть динамика цен. Но она должна быть допустимой, разумной.

Отрасли необходимо с пониманием относиться к предложенной идее и не злоупотреблять увеличением стоимости поездок, указал Нилов.

При этом ранее в столичном департаменте транспорта попросили агрегаторов мониторить стоимость поездок на такси и принимать меры, чтобы они не росли необоснованно. Рост цены возможен в тех локациях, где машин меньше, чем клиентов, добавили в ведомстве.

Благие намерения?

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Несмотря на благие намерения, механизм регулирования стоимости услуг такси не совсем ясен. На это в беседе с Москвой 24 обратил внимание профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков.

"К примеру, если говорить о частных перевозчиках, чаще всего это происходит на основе устных договоренностей между клиентом и водителем. Если же речь идет о сервисах, работающих в онлайн-режиме, то регулирование реально. Можно удаленно контролировать параметры, заданные платформой", – рассказал эксперт.

Он предположил, что такая мера даже способна принести сервисам выгоду: снижение цены может резко увеличить поток клиентов.





Александр Щербаков профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС, доктор экономических наук Однако нужно учитывать, что спрос должен вырасти в большем процентном соотношении, чем снизится цена на услугу. Например, если стоимость уменьшится на 20%, это будет означать потенциальные убытки в 20%. Поэтому, по моим расчетам, спрос должен вырасти хотя бы на 25%, чтобы в итоге дать прибыль в 5% для организации.

Также Щербаков отметил, что в небольших населенных пунктах мера может быть менее выгодной, потому что потребителей таких услуг больше в крупных городах. В тех же пригородных или сельских территориях такси пользуются намного реже, добавил эксперт.

"Вряд ли можно ожидать резкого роста спроса в непогоду в подобных местностях. Хотя благодаря мере востребованность может увеличиться и там, но в целом останется небольшой", – указал Щербаков.

В свою очередь, председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Андрей Попков рассказал Москве 24, что вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов.





Андрей Попков председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Лучше озаботиться тем, чтобы снизить высокую комиссию, которые забирают агрегаторы от цены поездки. У некоторых сервисов она составляет 30%, а это достаточно много.

Он подчеркнул, что в непогоду водители могут заработать, однако за счет подобных мер их могут лишить этой возможности.

С таким мнением в разговоре с RT согласился и главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. При этом он указал, что на цену в непогоду влияют конкретные факторы.

"Если такси стоит в два раза или в три раза больше в пробках, больше сжигает бензина и, что самое главное, времени, то таксист должен как-то зарабатывать. Другое дело, что под это, конечно, очень лихо подстраиваются и агрегаторы, которые тоже не прочь заработать", – объяснил эксперт.

По его мнению, инициатива приведет к тому, что водители престанут выходить на смену в плохую погоду, что сократит количество машин. Таким образом, "закручивать гайки" не имеет смысла, добавил Кадаков.

