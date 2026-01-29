Третий за месяц метеорологический рекорд установлен в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Третий за январь метеорологический рекорд установлен в Москве. За сутки 28 января в городе выпало 14 миллиметров осадков, рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Прежний рекорд 1977 года составлял 8,4 миллиметра. В итоге за двое суток в столице выпало 27 миллиметров, что составляет более половины месячной нормы осадков", – написала она в своем телеграм-канале.

При этом всего на базовой метеостанции на ВДНХ было зафиксировано 76,2 миллиметра снега, что превысило норму на 147%.

Помимо этого, первый месяц 2026-го установил рекорд и по числу дней с аномальными осадками, обратила внимание синоптик. За всю историю метеорологических наблюдений только в 1970 и 1995 годах было по 2 дня с рекордным количеством осадков.

Однако январь еще не закончился, в связи с чем Позднякова не исключила вероятность установления нового рекорда по высоте снежного покрова. На данный момент он принадлежит 29 января 1994 года, когда был зарегистрирован 61 сантиметр снега.

К настоящему моменту высота сугробов в мегаполисе составляет 60 сантиметров, добавил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В частности, данные значения зафиксированы на Балчуге, тогда как на ВДНХ показатели достигли 58 сантиметров, а в Тушине – 62.

"Это вдвое больше, чем положено по климатической норме", – указал специалист в своем телеграм-канале.

В Подмосковье наиболее высокие сугробы наблюдаются в Черустях и Серпухове – по 64 сантиметра, а также в Коломне и Волоколамске – 63 и 60 соответственно.

Мощные снегопады обрушились на столицу в ночь на 27 января. Ожидается, что они будут идти до полуночи 29-го числа, после чего непогода отступит на несколько дней.

По прогнозам, в пятницу, 30 января, инициативу в атмосфере возьмет скандинавский антициклон, что сократит вероятность осадков и повысит вероятность солнечной и холодной погоды.

Тем временем городские службы продолжают круглосуточно устранять последствия снегопада. Во всех районах города организованы мероприятия по вывозу образовавшихся снежных масс с улично-дорожной сети. В течение дня данный процесс будет продолжаться на дворовых территориях.