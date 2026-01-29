Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 10:34

Общество

Третий за месяц метеорологический рекорд установлен в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Третий за январь метеорологический рекорд установлен в Москве. За сутки 28 января в городе выпало 14 миллиметров осадков, рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Прежний рекорд 1977 года составлял 8,4 миллиметра. В итоге за двое суток в столице выпало 27 миллиметров, что составляет более половины месячной нормы осадков", – написала она в своем телеграм-канале.

При этом всего на базовой метеостанции на ВДНХ было зафиксировано 76,2 миллиметра снега, что превысило норму на 147%.

Помимо этого, первый месяц 2026-го установил рекорд и по числу дней с аномальными осадками, обратила внимание синоптик. За всю историю метеорологических наблюдений только в 1970 и 1995 годах было по 2 дня с рекордным количеством осадков.

Однако январь еще не закончился, в связи с чем Позднякова не исключила вероятность установления нового рекорда по высоте снежного покрова. На данный момент он принадлежит 29 января 1994 года, когда был зарегистрирован 61 сантиметр снега.

К настоящему моменту высота сугробов в мегаполисе составляет 60 сантиметров, добавил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В частности, данные значения зафиксированы на Балчуге, тогда как на ВДНХ показатели достигли 58 сантиметров, а в Тушине – 62.

"Это вдвое больше, чем положено по климатической норме", – указал специалист в своем телеграм-канале.

В Подмосковье наиболее высокие сугробы наблюдаются в Черустях и Серпухове – по 64 сантиметра, а также в Коломне и Волоколамске – 63 и 60 соответственно.

Мощные снегопады обрушились на столицу в ночь на 27 января. Ожидается, что они будут идти до полуночи 29-го числа, после чего непогода отступит на несколько дней.

По прогнозам, в пятницу, 30 января, инициативу в атмосфере возьмет скандинавский антициклон, что сократит вероятность осадков и повысит вероятность солнечной и холодной погоды.

Тем временем городские службы продолжают круглосуточно устранять последствия снегопада. Во всех районах города организованы мероприятия по вывозу образовавшихся снежных масс с улично-дорожной сети. В течение дня данный процесс будет продолжаться на дворовых территориях.

Снегопад не повлиял на движение аэроэкспрессов в Шереметьево и Домодедово

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика