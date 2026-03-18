18 марта, 18:52
США вывели из-под антироссийских санкций 3 компании и 3 человека
Минфин США исключил из антироссийских санкционных списков 2 человека и 3 компании. Ведомство опубликовало соответствующий список.
В частности, ограничения были сняты с россиян Евгении Тюриковой (также известной как Смирнова и Дяткова) и Бориса Воронцова, а также гражданина Турции Берки Тюркена.
Кроме того, рестрикции перестали действовать в отношении турецких компаний Turken Dijital Matbaa, BSB Grup Internet ve Yapay Zeka Teknolojileri и организации Futuris FZE из ОАЭ.
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев ранее сообщал, что многие страны, в том числе и США, начинают осознавать неэффективность и деструктивный характер антироссийских санкций.
До этого он также отмечал, что текущая санкционная политика Запада наносит ущерб не столько России, сколько глобальной экономике в целом. Он также обращал внимание на потенциальный пересмотр рестрикционного режима в отношении Москвы со стороны Вашингтона.