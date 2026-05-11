11 мая, 12:39

Происшествия

Задержанный на Кипре россиянин сможет обжаловать решение суда

Фото: depositphotos/doomu​

Россиянин Серажудин Актулаев, который был задержан на Кипре по запросу США, сможет обжаловать решение суда об экстрадиции. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ.

"По закону Республики Кипр дается 30 дней для изучения решения суда и подготовки возможной апелляции", – говорится в сообщении.

В дипмиссии уточнили, что после этого принимается решение о фактической экстрадиции.

В свою очередь, представитель адвокатской конторы "Элиас Стефану", защищающей интересы россиянина, рассказала ТАСС, что у Актулаева есть 15 дней на подачу апелляции.

"Если же решение суда не будет оспорено, то тогда нельзя исключать сценария, при котором экстрадиция может быть осуществлена в течение одного месяца", – указала она.

Актулаев был задержан на Кипре в конце мая прошлого года по запросу властей США по обвинению в кибермошенничестве. При этом россиянин не признает вины. 11 мая окружной суд кипрской провинции Ларнака удовлетворил запрос США об его экстрадиции.

