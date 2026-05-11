11 мая, 10:11

Общество

Ливни и грозы придут в столицу до конца недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Ливни и грозы придут в столицу до конца текущей недели, 11–17 мая. Об этом с беседе с РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

При этом, отметил синоптик, дожди будут скоротечными. Он добавил, что атмосфера начнет готовиться к смене сезонов, поэтому до конца недели москвичей ждет комфортная температура – около 20 градусов тепла.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что метеорологическое лето может прийти в Московский регион на 3 недели раньше климатических сроков. По его словам, аномальное раннее начало весны в 2026 году привело к рекордно теплому марту и холодному апрелю. Таким образом, раннее начало метеорологического лета может принести теплый май и прохладный июнь.

Началом лета в метеорологическом смысле считается момент, когда среднесуточная температура устойчиво переходит отметку в 15 градусов тепла в сторону более высоких температур. Согласно климатической норме, обычно оно начинается 26 мая.

Метеорологическое лето в Москве может начаться раньше на 3 недели

