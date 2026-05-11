Четырех немцев с лайнера, где обнаружили хантавирус, доставили в больницу в ФРГ

Четверо немцев, которых эвакуировали с круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, доставлены в университетскую больницу во Франкфурте-на-Майне, сообщает DPA.

Пассажиры проходят медицинское обследование в специальном изоляционном отделении, при этом признаков заболевания ни у кого из них не выявлено. По словам заведующего специального изоляционного отделения для высокопатогенных инфекций Тимо Вольфа, они чувствуют себя хорошо.

Кроме того в ближайшее время их собираются выписать и направить в федеральные земли, где они проживают.

Вспышку хантавируса зафиксировали в начале мая – судно MV Hondius следовало из Аргентины в Кабо-Верде. На борту находилось около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов.

Согласно информации ВОЗ, от заболевания погибли три человека, еще один пациент находится в критическом состоянии в больнице Йоханнесбурга. При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что держат ситуацию на контроле. Кроме того, в России есть тест-системы на хантавирус.

Представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова, в свою очередь, заявила о том, что Евросоюз активировал механизм гражданской обороны для координации и организации безопасной эвакуации с круизного лайнера. Однако степень опасности хантавируса для общественного здоровья в Европе оценивается как низкая.

