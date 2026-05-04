Роспотребнадзор заявил о наличии тест-систем на хантавирус

В России есть в наличии тест-системы на хантавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что держат на контроле ситуацию, связанную с регистрацией хантавируса на круизном лайнере MV Hondius в Атлантическом океане.

"Роспотребнадзор на системной основе проводит мониторинг эпидемиологической ситуации в зарубежных странах и в целях недопущения завоза опасных инфекционных болезней во всех пунктах пропуска в усиленном режиме осуществляет санитарно-карантинный контроль", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в профильное ведомство Нидерландов уже направлен запрос по ситуации с хантавирусом на круизом лайнере о предоставлении результатов лабораторных исследований.

По данным СМИ, вспышка хантавируса на борту MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, унесла жизни как минимум 3 человек. При этом всего было зарегистрировано 6 случаев заражения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) была уведомлена об инциденте на судне и уже оказывает необходимую поддержку. На данный момент лабораторно подтвержден 1 случай заражения хантавирусом, остальные 5 классифицируются как подозрительные.

