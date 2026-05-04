Движение временно перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 14:47

Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова призналась, что ей тяжело выступать 9 мая

Фото: legion-media.com/ТАСС/Егор Алеев

Певица Татьяна Буланова в беседе с "Общественной Службой Новостей" призналась, что ей тяжело выступать 9 мая.

Она объяснила, что считает День Победы одним из главных праздников в стране, отметив, что он объединяет всех граждан.

"Когда я пою на сцене в этот день, то удержать слезы мне не удается", – подчеркнула артистка, назвав 9 Мая священным праздником.

Буланова также отметила, что ее дедушка прошел всю войну и дошел до Берлина. Она призналась, что часто о нем вспоминает. Говоря о планах на праздник, певица сказала, что, скорее всего, будет работать.

Ранее в России открылась регистрация на "Бессмертный полк онлайн". Цифровое шествие героев Великой Отечественной войны пройдет в День Победы. Первыми их увидят жители Чукотки и Дальнего Востока, после чего эстафета памяти проследует через Сибирь, Урал, Центральную Россию и завершится на западных рубежах страны.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей во вторые майские праздники?

Осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, а к утру погода наладится

Читать
закрыть

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика