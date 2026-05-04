04 мая, 17:14

Общество

Потепление до 28 градусов ожидается в столице 6 мая

Температура в Москве в среду, 6 мая, достигнет 28 градусов тепла, сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу прогностического центра "Метео", синоптика Александра Шувалова.

"Это весьма высокая температура, близкая к суточным рекордам. Такие периоды повторяются раз в 10–15 лет", – сказал метеоролог.

По его прогнозу, очень теплая погода установится в столице в ближайшие три дня. Затем с четверга, 7 мая, по мере приближения холодного фронта возрастет вероятность гроз. В пятницу, 8-го числа, температура начнет снижаться, также как и 9 мая.

"Фронт будет висеть над Москвой и Подмосковьем, дневная температура может понизиться до 8–10 градусов", – заключил Шувалов.

Ранее синоптики заявляли, что метеорологическое лето придет в Московский регион после 26 мая. Среднесуточная температура воздуха к тому моменту уже перейдет через 15 градусов к более высоким значениям.

