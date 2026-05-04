Движение временно перекрыли в центре Москвы

04 мая, 18:34

Политика

В Госдуме предложили бесплатно обменивать ж/д билеты при задержке авиарейса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне должны получить возможность бесплатно обменять билет на поезд в случае опоздания из-за задержки, отмены, переноса момента отправления или изменения маршрута стыковочного авиарейса, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующее обращение депутатов Госдумы в адрес Минтранса РФ.

Члены фракции "Новые люди" предложили изменить правовые нормы так, чтобы пассажир мог обменять неиспользованный билет и попасть на ближайший доступный поезд соответствующего направления при наличии единого транспортного документа либо подтвердив факт оформления единого маршрута другим образом.

Основанием для этого может стать не только справка о задержке рейса, но и электронная отметка авиаперевозчика, данные оператора единого транспортного документа, аэропорта или автоматизированной системы перевозчика.

Кроме того, если на ближайший поезд уже не будет свободных мест, пассажир должен иметь право получить полный возврат стоимости посадочного талона либо возможность переоформить билет на альтернативный маршрут.

Порядок взаимных расчетов между авиационным и железнодорожным перевозчиками, а также оператором единого транспортного документа предлагается решать между участниками перевозки, без перекладывания ответственности на пассажира.

Таким образом, формат единого маршрута станет действительно единым не только при продаже билета, но и при защите прав пассажира. Реализация инициативы, уверены в ГД, повысит доверие к смешанным перевозкам и межвидовым маршрутам, а также к единому транспортному документу.

Ранее Российские железные дороги (РЖД) приняли решение снизить цены на билеты на поезда "Сапсан", отправляющиеся 9 мая, в честь Дня Победы. В рамках акции фиксированная стоимость для экономического класса составит от 1 945 рублей. При этом цены будут зависеть исключительно от категории места, а не от даты покупки или спроса.

