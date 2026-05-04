Движение временно перекрыли в центре Москвы

04 мая, 17:40

Общество

Российские звезды примут участие в проекте "Живые голоса" к 81-й годовщине Победы

Фото: vk.com/VK Видео

Российские актеры, музыканты, блогеры и шоумены разных поколений примут участие в музыкально-поэтическом проекте "Живые голоса". Он выйдет на платформе "VK Видео" 5 мая к 81-й годовщине Победы.

Проект является циклом из пяти серий, каждая из которых посвящена одному году войны. В каждом выпуске участвуют 10 артистов – они прочитают 10 стихотворений, написанных непосредственно в военное время или посвященных ему.

Креативный продюсер проекта Сергей Колотилин отметил, что стихи подбирали с учетом самих участников и искали личные пересечения – с темой, историей или автором.

В проекте приняли участие Азамат Мусагалиев, Александр Пташенчук, Алексей Шальнов, Амина Тендерлибае, Баста, Вадим Галыгин, Валя Карнавал, Гарик Харламов, Ида Галич, Тимати, Юлия Годунова и другие.

Например, выбор Басты пал на стихотворения Семена Гудзенко "Мое поколение" и Алексея Суркова "Утро победы".

"К 9 Мая мы готовим какой-то интересный номер, связанный с музыкой и стихами военных лет. <…> Это большая ответственность. Я это сделал с большим уважением и желанием как-то по-своему прочитать эти великие стихи", – поделился музыкант.

В свою очередь, Регина Тодоренко выбрала стихотворение "Кукла", которое написала Вероника Тушнова. Она отметила, что такие большие проекты могут показать и напомнить всей стране, как было тяжело и трудно переживать годы Великой Отечественной войны.

Ранее певица Татьяна Буланова рассказала, что считает День Победы одним из главных праздников в стране, отметив, что он объединяет всех граждан. Буланова призналась, что часто о нем вспоминает. Говоря о планах на праздник, певица сказала, что, скорее всего, будет работать.

