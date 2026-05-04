Движение временно перекрыли в центре Москвы

04 мая, 17:53

Политика

Зеленский и Фицо встретились в Ереване

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ереване. Об этом украинский лидер написал в своем телеграм-канале.

Стороны обсуждали возможность визита Фицо в Киев, а также вероятную поездку Зеленского в Братиславу.

Вместе с тем Фицо, выступая перед журналистами, подчеркнул, что основной темой встречи стала перспектива развития словацко-украинских межправительственных консультаций. По мнению премьера, данный формат взаимодействия является наилучшим для продолжения сотрудничества двух стран.

Очередное совместное заседание кабинетов министров двух стран состоится до конца июня 2026 года, уточнил Фицо. Однако пока неизвестно, где именно пройдут консультации. Словацкий премьер выразил надежду, что мероприятие состоится в Братиславе.

Фицо также заявил, что встреча с Зеленским была короткой. По его словам, если бы переговоры продолжились, то политики бы поняли, что расходятся в позициях по многом темам, в том числе по поводу боевых действий, поставок транзитом через Украину в Европу нефти и газа, а также предоставления "военных кредитов" Киеву.

Премьер Словакии также подчеркнул, что его страна не поддержит никаких военных кредитов для Украины. Он напомнил, что Братислава была против предоставления Евросоюзом кредита Киеву в размере 90 миллиардов евро.

Помимо этого, Фицо заявил, что поедет 9 мая в Москву, чтобы возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата Красной армии и от лица словаков выразить благодарность за освобождение страны. Он напомнил, что ради этого погибли 70 тысяч человек.

"Они погибли при освобождении Словакии. Это была Красная армия. В ее составе были все представители народов СССР. Там были украинцы, там были все представители союзных республик", – отметил словацкий премьер.

Кроме того, Фицо рассказал, что встретится с Владимиром Путиным. При этом он добавил, что не пойдет на парад.

Ранее вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар заявил о риске покушения на Фицо в случае его поездки на Украину. Он напомнил, что премьер-министр Словакии критиковал Зеленского за политическое давление, связанное с нефтью и энергетикой. Кроме того, при принятии решения о возможном визите Фицо также должен учитывать заявления Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметил Гашпар.

