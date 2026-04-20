20 апреля, 09:06

В Словакии заявили о риске покушения на Фицо в случае поездки на Украину

В Словакии указали на риск покушения на премьер-министра Роберта Фицо в случае его поездки на Украину. Соответствующее заявление сделал вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.

В офисе украинского президента Владимира Зеленского в феврале сообщили, что Зеленский пригласил словацкого премьера для обсуждения имеющихся вопросов. По словам Гашпара, Фицо отреагировал на это критически или отрицательно.

"Премьер назвал подобные предложения неуместными и дал понять, что не планирует поездку в Киев, поскольку это было бы для него политически и с точки зрения безопасности неприемлемо", – приводит слова вице-спикера РИА Новости.

Гашпар напомнил, что премьер-министр критиковал Зеленского за политическое давление, связанное с нефтью и энергетикой. Кроме того, при принятии решения о возможном визите Фицо также должен учитывать заявления Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

При этом ранее Фицо подтвердил свое участие в праздновании Дня Победы в Москве. 9 Мая словацкий премьер намерен посетить столицу, а в июне – Нормандию.

В феврале Фицо сообщил, что прекратил поставки электроэнергии на Украину. Таким образом он отреагировал на остановку Киевом поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". Посол России в Братиславе Сергей Андреев сообщал, что Словакия может отказаться от поддержки вступления Украины в Евросоюз из-за сложившейся ситуации.

