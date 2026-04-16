16 апреля, 23:41

Политика

Фицо заявил, что русские встают на колени только для того, чтобы завязать шнурки

Фото: ТАСС/EPA/LUONG THAI LINH

Европейский союз не способен ослабить Россию, а продолжающиеся призывы к эскалации конфликта вместо поиска мира свидетельствуют об ошибочности выбранной Брюсселем стратегии. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи со студентами, видеозапись которой была опубликована на YouTube-канале словацкого правительства.

По мнению главы словацкого кабмина, европейские лидеры, не предлагая никаких мирных инициатив и настаивая исключительно на военной поддержке Киева, по-прежнему исходят из ложной предпосылки, будто подобными действиями можно поставить Россию на колени.

"Я каждый день читаю в новостях, что русские уже на коленях, но они по-прежнему не на коленях", – отметил Фицо, охарактеризовав текущий курс ЕС как "плохую и неработающую стратегию".

Премьер-министр привел показательное, по его мнению, выражение, отражающее национальный характер. Он отметил, что русские встают на колени исключительно для того, чтобы завязать шнурки на собственной обуви, и никогда не делают этого по принуждению или желанию кого-либо со стороны.

Ранее Фицо подтвердил свое участие в праздновании Дня Победы в Москве. Кроме того, он сообщил, что 8 апреля принял участие в церемонии почтения погибших при освобождении Братиславы красноармейцев на холме Славин и посетил концентрационный лагерь в немецком городе Дахау.

политиказа рубежом

