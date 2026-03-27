Полиция Словакии начала расследование против Фицо

Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK

Полиция приступила к расследованию действий премьер-министра Словакии Роберта Фицо после его решения остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину. Об этом сообщил глава оппозиционной партии "Свобода и солидарность" Бранислав Грелинг.

Словацкие оппозиционеры попросили проверить действия Фицо на предмет их законности. По мнению политиков, в распоряжении премьера есть признаки госизмены, превышения служебных полномочий и других преступлений.

Оппозиция направила соответствующее заявление в генеральную прокуратуру страны, после чего оно было передано в областную прокуратуру, а затем – в полицию.

В феврале Фицо сообщил, что прекратил поставки электроэнергии на Украину. Таким образом он отреагировал на остановку Киевом поставок российской нефти по трубопроводу.

Несмотря на это, в "Укрэнерго" заявили, что решение словацких властей не повлияет на стабильность работы национальной энергосистемы.

Новости мира: премьер Словакии заявил, что Европа находится в стрессе и страхе

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

