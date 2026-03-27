Полиция Словакии начала расследование против Фицо

Полиция приступила к расследованию действий премьер-министра Словакии Роберта Фицо после его решения остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину. Об этом сообщил глава оппозиционной партии "Свобода и солидарность" Бранислав Грелинг.

Словацкие оппозиционеры попросили проверить действия Фицо на предмет их законности. По мнению политиков, в распоряжении премьера есть признаки госизмены, превышения служебных полномочий и других преступлений.

Оппозиция направила соответствующее заявление в генеральную прокуратуру страны, после чего оно было передано в областную прокуратуру, а затем – в полицию.

В феврале Фицо сообщил, что прекратил поставки электроэнергии на Украину. Таким образом он отреагировал на остановку Киевом поставок российской нефти по трубопроводу.

Несмотря на это, в "Укрэнерго" заявили, что решение словацких властей не повлияет на стабильность работы национальной энергосистемы.