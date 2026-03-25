Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 марта, 13:58

Политика

Орбан заявил о приостановке поставок газа Киеву до возобновления работы "Дружбы"

Фото: Getty Images/NurPhoto/Jonathan Raa

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о временном прекращении поставок газа на Украину до возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба". Об этом он заявил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ), передает "Газета.ру".

Политик объяснил необходимость такого шага преодолением нефтяной блокады и обеспечением стабильного энергоснабжения республики. При этом он уточнил, что процесс будет реализовываться постепенно.

"Оставшийся объем газа будем хранить внутри страны", – подчеркнул Орбан.

Поставки нефти из России в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба" приостановились в феврале. После этого Будапешт и Братислава объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто указал, что Киев блокирует работу нефтепровода по политическим причинам. В Кремле же действия украинских властей назвали преднамеренными.

Читайте также


политикаэкономиказа рубежом

Главное

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика