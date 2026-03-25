Орбан заявил о приостановке поставок газа Киеву до возобновления работы "Дружбы"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о временном прекращении поставок газа на Украину до возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба". Об этом он заявил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ), передает "Газета.ру".

Политик объяснил необходимость такого шага преодолением нефтяной блокады и обеспечением стабильного энергоснабжения республики. При этом он уточнил, что процесс будет реализовываться постепенно.

"Оставшийся объем газа будем хранить внутри страны", – подчеркнул Орбан.

Поставки нефти из России в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба" приостановились в феврале. После этого Будапешт и Братислава объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто указал, что Киев блокирует работу нефтепровода по политическим причинам. В Кремле же действия украинских властей назвали преднамеренными.