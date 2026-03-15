15 марта, 21:56

Политика

Посол РФ заявил об отсутствии надежды на разблокировку нефтепровода "Дружба"

Фото: depositphotos/63ru78

Надежды на разблокировку нефтепровода "Дружба" и возобновление поставок нефти по нему пока нет. Об этом в эфире телеканала "Соловьев Live" заявил посол России в Словакии Сергей Андреев.

По его словам, говорить о соглашении по "Дружбе" еще преждевременно, так как все в этом вопросе будет зависеть от позиции Украины.

"А в этой позиции я пока никаких существенных изменений не наблюдаю, скорее наоборот", – сказал дипломат.

При этом Россия ценит мужество словацкого руководства при отстаивании им экономических интересов страны, указал Андреев.

"Для стран НАТО и Евросоюза даже такое проявление несогласия и проявление политического мужества, чтобы настаивать на своем суверенном праве поддерживать политический диалог с Москвой, на своем праве отстаивать экономические интересы страны, сохранение сотрудничества там, где это еще возможно делать, заслуживает уважения", – добавил посол.

Поставки нефти из России в Словакию и Венгрию по трубопроводу "Дружба" приостановились в феврале. После этого Братислава и Будапешт объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто указал, что Киев блокирует работу нефтепровода по политическим причинам. В Кремле действия украинских властей назвали преднамеренными.

Читайте также


политикаэкономика

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

