ЕК изучает возможность оказания помощи Киеву для ремонта нефтепровода "Дружба"

Фото: depositphotos/63ru78

Еврокомиссия изучает возможность оказания помощи Украине для ремонта нефтепровода "Дружба". Рассматривается в том числе возможность финансирования, заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.

"Я не буду вдаваться в детали того, что председатель ЕК (Урсула фон дер Ляйен – Прим. ред.) сказала или не сказала в разговоре с президентом (Украины Владимиром. – Прим. ред.) Зеленским", – отметил он.

Поставки российской нефти в Словакию и Венгрию по трубопроводу "Дружба" были приостановлены в феврале 2026 года. На фоне этой ситуации Будапешт и Братислава объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину.



Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что Украина блокирует работу нефтепровода по политическим причинам. По его словам, Будапешт обладает спутниковыми снимками, которые подтверждают, что нефтепровод находится в рабочем состоянии.