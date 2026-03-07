Постпред Ирана при ООН заявил, что из-за ударов США погибли свыше 1300 гражданских

Фото: ТАСС/AP/Hussein Malla

По меньшей мере 1 332 мирных жителя Ирана стали жертвами ударов, нанесенных Соединенными Штатами и Израилем. Об этом заявил журналистам постоянный представитель Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани.

Дипломат уточнил, что данные основаны на последнем отчете Иранского Общества Красного Полумесяца.

По его словам, среди погибших есть женщины и дети, также тысячи человек получили ранения.

Израиль и США атаковали Иран 28 февраля в ходе военной операции. В ответ на это Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам, расположенным в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

СМИ со ссылкой на Пентагон сообщали, что военная операция США против Ирана может продолжаться не менее 100 дней, то есть конфликт может затянуться до сентября включительно.