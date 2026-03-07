График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

07 марта, 08:53

Политика

Дмитриев заявил, что дорогая энергия ставит под вопрос конкурентоспособность Европы

Фото: 123RF.com/mikkiorso

Дорогая энергия ставит под вопрос конкурентоспособность европейских стран. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал статью Eastern Herald, которая была посвящена резкому росту цен на газ из-за эскалации ближневосточного конфликта.

"Дорогая энергия бьет по домохозяйствам, душит промышленность ЕС и ставит под вопрос конкурентоспособность континента на годы вперед", – написал Дмитриев.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов Израиля и США по Ирану 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив, а также американские военные базы в в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Как писали СМИ, власти Кувейта стали сокращать добычу нефти на нескольких месторождениях. Это произошло после заполнения хранилищ из-за проблем с поставками углеводородов в другие страны на фоне происходящей эскалации на Ближнем Востоке.

Стоимость углеводородов выросла на мировых рынках

