Актриса Екатерина Ведунова и ее дочь погибли в ДТП

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/vedynova_ekaterina

Российская актриса театра и кино Екатерина Ведунова и ее дочь Элина Найт попали в аварию, в результате которой погибли. Об этом сообщила артистка Марианна Прядко-Белоусова в соцсети "ВКонтакте".

"Новость, как гром, как удар током. 4 марта в автокатастрофе погибла моя однокурсница, наша милая, всеми любимая Котя, Екатерина Ведунова... Погибла и дочь Катюши Элина", – указала она.

Артистка назвала Ведунову добрым человеком, который проявлял сочувствие и понимание, оказывал поддержку и давал мудрые советы. Прядко-Белоусова выразила свои соболезнования близким актрисы, уточнив, что прощание и похороны пройдут в городе Балаково 9 марта.

Ведунова родилась 9 июля 1980 года. Она отучилась в Саратовской государственной консерватории имени Собинова на театральном факультете, после чего начала играть в Балаковском драматическом театре. Затем Ведунова перешла в Московский современный художественный театр.

Актриса появлялась в таких сериалах, как "Склифосовский", "СашаТаня", "Великолепная пятерка", "Универ. Новая общага" и "Чернобыль".

