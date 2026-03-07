Молодежные сборные России по гандболу допущены до турниров

Фото: 123RF.com/dziurek

Юношеские и молодежные российские сборные по гандболу допущены до участия в международных турнирах. Об этом ТАСС заявил председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

По его словам, в данный момент идет поиск решения для технического оформления этого вопроса. Информация об этом должна скоро появиться, уточнил Шишкарев.

Ранее Европейская конфедерация волейбола (CEV) допустила молодежные сборные РФ до участия в международных соревнованиях под своей эгидой. Российские спортсмены смогут выступать под флагом и с гимном страны.

До этого Международная федерация гребного спорта (World Rowing) разрешила атлетам из России и Белоруссии участвовать в турнирах в четверках и восьмерках в нейтральном статусе.