07 марта, 14:57Спорт
Молодежные сборные России по гандболу допущены до турниров
Фото: 123RF.com/dziurek
Юношеские и молодежные российские сборные по гандболу допущены до участия в международных турнирах. Об этом ТАСС заявил председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.
По его словам, в данный момент идет поиск решения для технического оформления этого вопроса. Информация об этом должна скоро появиться, уточнил Шишкарев.
Ранее Европейская конфедерация волейбола (CEV) допустила молодежные сборные РФ до участия в международных соревнованиях под своей эгидой. Российские спортсмены смогут выступать под флагом и с гимном страны.
До этого Международная федерация гребного спорта (World Rowing) разрешила атлетам из России и Белоруссии участвовать в турнирах в четверках и восьмерках в нейтральном статусе.
