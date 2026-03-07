07 марта, 09:09Общество
Метеорологическая весна начнется в Московском регионе 10 марта
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Начало метеорологической весны прогнозируется в Московском регионе со вторника, 10 марта. Среднесуточная температура будет положительной, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В первые рабочие дни распогодится, и потеплеет до плюс 3 – плюс 6. Запахнет весной. Таким образом, есть вероятность того, что со вторника, то есть с 10 марта, ожидается первая проба так называемой метеорологической весны", – отметил он.
По словам метеоролога, метеорической весной является период, когда среднесуточная температура держится выше 0 градусов.
Кроме того, как отметил синоптик, потепление в столице ускорит таяние снега, и к следующим выходным сугробы уменьшатся на 15 сантиметров.
При этом в Международный женский день погода в столичном регионе, вероятно, будет прохладной. В ночь на 8 марта температура воздуха составит от минус 3 до минус 8 градусов, днем – от минус 1 до плюс 4 градусов. Среднесуточная температура для этой даты составляет около минус 3 градусов.
Ранее синоптик Анатолий Цыганков рассказал, что снегопады могут возвращаться в Москву до апреля, несмотря на календарную весну. В России умеренный климат, поэтому снег нередко выпадает в весенний период.
Мягкая погода ожидается в Москве в праздничные выходные