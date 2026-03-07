Метеорологическая весна начнется в Московском регионе 10 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Начало метеорологической весны прогнозируется в Московском регионе со вторника, 10 марта. Среднесуточная температура будет положительной, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В первые рабочие дни распогодится, и потеплеет до плюс 3 – плюс 6. Запахнет весной. Таким образом, есть вероятность того, что со вторника, то есть с 10 марта, ожидается первая проба так называемой метеорологической весны", – отметил он.

По словам метеоролога, метеорической весной является период, когда среднесуточная температура держится выше 0 градусов.

Кроме того, как отметил синоптик, потепление в столице ускорит таяние снега, и к следующим выходным сугробы уменьшатся на 15 сантиметров.

При этом в Международный женский день погода в столичном регионе, вероятно, будет прохладной. В ночь на 8 марта температура воздуха составит от минус 3 до минус 8 градусов, днем – от минус 1 до плюс 4 градусов. Среднесуточная температура для этой даты составляет около минус 3 градусов.

Ранее синоптик Анатолий Цыганков рассказал, что снегопады могут возвращаться в Москву до апреля, несмотря на календарную весну. В России умеренный климат, поэтому снег нередко выпадает в весенний период.

