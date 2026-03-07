КСИР поразил нефтяной танкер в Ормузском проливе

Фото: ТАСС/EPA/STRINGER

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по танкеру в Ормузском проливе при помощи беспилотника-камикадзе. Об этом сообщает агентство Mizan со ссылкой на пресс-службу корпуса.

В КСИР уточнили, что судно было поражено после игнорирования неоднократных предупреждений о запрете передвижения и небезопасности пролива.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ на это Исламская Республика атаковала израильскую территорию, а также американские военные базы, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По данным СМИ, Штаты рассматривают возможность проведения операции против Ирана продолжительностью не менее 100 дней. Боевые действия могут затянуться до сентября включительно.

В связи с этим Иран закрыл Ормузский пролив для движения судов и предупредил, что будет уничтожать любое судно, которое нарушит запрет. Данное решение касается в том числе танкеров с нефтью.

