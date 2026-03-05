Белый дом опубликовал ролик об ударах по Ирану с кадрами из Call of Duty

Фото: x.com/WhiteHouse

Белый дом опубликовал в соцсети X видеоролик с подборкой ударов по территории Ирана, в котором использовались кадры из компьютерной игры Call of Duty. Об этом пишет "Газета.ру".

Видео начинается со сцены из игры, в которой персонаж вводит в планшет координаты для нанесения удара. После этого в ролике демонстрируются реальные кадры атак по целям на территории страны.

США совместно с Израилем объявили о начале полномасштабной военной операции против Ирана 28 февраля. По заявлению сторон, был нанесен превентивный удар, после которого Тегеран ответил атаками по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

Сообщалось, что удары затронули базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По имеющимся данным, в результате боевых действий погибли около 940 мирных жителей Ирана, а также верховный лидер страны Али Хаменеи, министр обороны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.

Потери с американской стороны, по сообщениям СМИ, составляют не менее 100 морских пехотинцев. Они погибли после атаки на военную базу США в Дубае.

