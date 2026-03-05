Новые товары появились на маркетплейсе "Москва – добрый город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Социальный маркетплейс "Москва – добрый город" представил новые товары, в том числе аксессуары и предметы интерьера, сделанные в инклюзивных мастерских некоммерческих организаций (НКО), сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Весной хочется окружить себя красотой и яркими красками, поэтому наши мастера подготовили особенную коллекцию, наполненную светом и хорошим настроением. Для них творчество – это не только любимое дело, но и возможность чувствовать себя востребованными, быть финансово самостоятельными", – отметила ведущий специалист программы "Москва – добрый город" Александра Невзорова.

Приобретая товары на маркетплейсе, пользователи принимают участие в благотворительности.

"Гильдия мастеров" представила композиции из мыла в виде цветочных букетов и фруктов, а также фигурные свечи пастельных цветов. Благотворительный фонд "Творческое объединение "Круг" выставил на продажу керамические кружки, чашки и тарелки.

Мастера фонда "Гольфстрим" создали коллекцию мягких игрушек, в число которых вошли букеты тюльпанов из разноцветной ткани, котята и зайцы. Общественная организация "Изумрудный город" выпустила открытки из бумаги ручного литья с сухоцветами и аромасаше с украшениями.

Ранее сообщалось, что с 2022 года к проекту "Москва помогает" присоединились более 18 тысяч добровольцев. На сегодняшний день в столице работают 15 постоянных штабов проекта. В общей сложности с начала реализации проекта жители столицы собрали около 5 миллионов единиц гуманитарной помощи.

