05 марта, 12:40

Происшествия

В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в нападении на журналиста

Фото: depositphotos/aksenovko

В Московской области задержали местного жителя, который подозревается в нападении на журналиста, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по региону.

Предварительно, 3 марта мужчина, находясь в квартире, расположенной в Чехове, напал на журналиста, который снимал сюжет о возможных мошеннических действиях заводчиков собак. Корреспонденту были причинены телесные повреждения.

Местный житель подозревается по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". В настоящий момент следователем проведены допросы и изучена видеозапись, которая запечатлела момент нападения. В квартире подозреваемого проведен обыск, назначена судебно-медицинская экспертиза. Обвинение будет предъявлено в ближайшее время, а также избрана мера пресечения.

В пресс-службе прокуратуры Московской области добавили, что, по предварительной информации, пострадали корреспонденты съемочной группы МИЦ "Известия". Они осуществляли сбор информации, находясь в подъезде многоквартирного дома на улице Уездной.

Утверждается, что мужчина осознавал, что действия журналистов носят законный характер, однако все равно ударил одного из сотрудников СМИ в живот ногой и оттолкнул от двери квартиры, чтобы принудить отказаться от распространения информации.

Привлечение к установленной законом ответственности, а также ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Чеховской городской прокуратуры.

Ранее таксист в Воронеже напал на пассажирку и проломил ей голову саперной лопаткой. Инцидент произошел в ночь на 1 марта. Компания из четырех нетрезвых человек вызвала такси на Сельскую улицу.

Двое из них решили вернуться за забытым телефоном, а другие остались в автомобиле. Однако водитель отказался от длительного ожидания и предложил вызвать другую машину. В результате начался конфликт, который перерос в драку.

