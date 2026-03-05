Форма поиска по сайту

05 марта, 15:25

Город

"Зима в Москве" помогла отечественным брендам найти новую аудиторию

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Проект "Зима в Москве" помог отечественным бьюти-брендам привлечь новую аудиторию и завоевать доверие будущих постоянных покупателей. Об этом сообщила пресс-служба департамента торговли и услуг.

Одной из площадок проекта стал зимний клуб "Москва" на Тверском бульваре, где работал открытый бьюти-маркет. Здесь жители и гости столицы могли не только ознакомиться с отечественными брендами, но и поучаствовать в мастер-классах, получить консультации специалистов и подарки при покупке.

Основательница Krygina Cosmetics Елена Крыгина отметила, что участие в городских проектах помогает брендам напрямую знакомить москвичей с продукцией, представляя ее на одной из самых популярных улиц столицы.

"Нам нравится быть брендом, который поддерживает городские активности. Мы с благодарностью принимаем то, что нас видят партнером для города и дают возможность проявиться и устроить настоящий Диснейленд для активных девушек Москвы и гостей столицы", – сказала она.

Участие в зимнем клубе стало эффективным инструментом продвижения: многие прохожие подписывались на соцсети брендов и становились постоянными клиентами. "Московские сезоны", по словам Крыгиной, в творчестве не ограничивают. Ее бренд поддерживает контакт с покупателями, а с некоторыми и вовсе находится в дружеских отношениях.

Как указала PR-менеджер бренда L.Sanic Таисья Богданова, живое общение позволяет покупателям увидеть, что за брендом стоят реальные люди, готовые проконсультировать, помочь с выбором и ответить на все интересующие вопросы.

На площадке бренда проводились творческие мастер-классы, в том числе роспись елочных шаров и создание куклы Масленицы. Для посетителей также подготовили скидочные купоны, что помогло многим выбрать подарки в период новогодних праздников.

Проект дал компаниям и дополнительный онлайн-охват. Например, L.Sanic установил на бульваре тематическую бьюти-елку, которая стала популярной фотолокацией и привлекла внимание блогеров и СМИ.

"Нам безумно приятно было стать частью проекта "Зима в Москве". Мы горды, что принимали участие в мероприятии такого масштаба и внести свой вклад в украшение центрального бульвара города", – сказала Богданова.

Одной из самых посещаемых площадок проекта "Зима в Москве" стала та, что находилась на Воробьевых горах. Во время ее работы гости катались на коньках и лыжах, участвовали в мастер-классах, пробовали авторские блюда и смотрели масштабные световые шоу.

Особой популярностью пользовался бесплатный каток площадью более 4 тысяч квадратных метров, который благодаря искусственному покрытию работал в любую погоду. Для посетителей организовали прокат коньков и вспомогательного оборудования, а также камеры хранения.

