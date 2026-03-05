Форма поиска по сайту

05 марта, 17:17

Политика
Myśl Polska: пренебрежение Польши к России грозит серьезными последствиями

В Польше предрекли серьезные последствия из-за пренебрежения к России

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Антироссийская риторика Польши и ее пренебрежение к России могут привести к серьезным последствиям для страны. Об этом сообщает RT со ссылкой на статью журналиста и политического обозревателя Лукаша Ястржембского для издания Myśl Polska.

Такими словами он оценил решение Польши ограничить показ выступлений россиян и белорусов на Паралимпийских играх.

"Почти вся политическая сцена и медиаресурсы в Польше усиленно нагнетают русофобскую атмосферу", – указал журналист.

Ястржембский обратил внимание, что в Варшаве внушают отвращение к русскому, в том числе к литературе и спорту. Подобное отношение он назвал безумием.

Ранее СМИ сообщили, что Польша готовит иск против России о возмещении ущерба за последствия "советского господства" в стране. По словам директора Института оценки военных потерь Бартоша Гондека, новое расследование против России будет более масштабным, чем изучение потерь от нацистов.

Он указал, что пока "преждевременно" обсуждать вопрос о том, может ли компенсация к Москве превысить сумму, которую Варшава требует от Берлина.

