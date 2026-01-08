Польша согласна на размещение в стране военных "коалиции желающих"

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Польша не исключает размещения на своей территории военных контингентов из стран так называемой "коалиции желающих" для укрепления гарантий безопасности Украины. Об этом сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский по итогам встречи глав дипломатий "Веймарского треугольника" (Польша, Германия, Франция) в Париже.

Таким образом министр прокомментировал недавнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца о готовности Берлина разместить войска в соседних с Украиной странах.

"В принципе, пребывание наших немецких союзников в Польше не будет чем-то новым", – отметил Сикорский.

Он добавил, что Варшава также ведет переговоры с рядом других государств, включая Францию и Норвегию, о возможном размещении их военных в различных "подготовительных форматах".

Ранее на встрече "коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский, лидер Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию по развертыванию многонациональных сил на Украине после завершения конфликта.

При этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил на пресс-конференции по итогам встречи, что Берлин готов внести свой вклад в усилия по соблюдению возможного перемирия на Украине и разместить войска на прилегающей к ней территории НАТО.