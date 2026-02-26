Baza: более половины молодых мам в России выходят из декрета через месяц после родов

Фото: 123RF.com/voronaman

Молодые матери в России все чаще отказываются от трехлетнего отпуска по уходу за ребенком и возвращаются к работе уже через месяц-два после родов. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Примечательно, что многие выбирают полную занятость вместо удаленного или гибридного формата. При этом право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 года сохраняется, так как работодатель не может прекратить такие выплаты.

Как рассказала HR-эксперт Александра Королева, даже с учетом индексации пособие для многих остается лишь дополнительной поддержкой и не заменяет прежний доход.

По итогам прошлого года около 55% женщин вышли на работу раньше окончания декрета либо вовсе не оформляли отпуск по уходу за ребенком. Одной из причин называют стремление сохранить позиции. В сферах с высокой динамикой, таких как IT, digital и продажи, длительный перерыв может привести к потере актуальности.

Играет роль и изменение ценностей. По словам эксперта, особенно в крупных городах молодые мамы не готовы ограничиваться только ролью домохозяйки. Для них важны профессиональная реализация и социальная активность.

Наиболее заметен рост раннего возвращения к работе среди женщин 20–26 лет. Вторая группа – 32–40 лет. Женщины данной возрастной группы стремятся сохранить наработанный опыт и должность, поэтому быстрее возвращаются в профессию.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, освобождающий на год от уплаты налога на профессиональный доход женщин при рождении ребенка. Согласно документу, льгота будет действовать с первого дня налогового периода, в котором ФНС примет соответствующее решение. При этом право обратиться за ее получением сохраняется в течение года со дня рождения ребенка.