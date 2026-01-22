Депутат Стенякина: больничные на детей составят до 6,8 тыс руб в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Размеры больничных по уходу за ребенком в 2026 году составят от около 900 рублей до более 6,8 тысячи в день в зависимости от зарплаты. Об этом ТАСС заявила член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Депутат рассказала, что на максимальный размер больничного могут рассчитывать родители с зарплатой более 2 миллионов рублей в год. Стаж работы должен превышать 8 лет. При стаже менее 8 лет выплата будет составлять 80%, меньше 5 лет – 60% от среднего заработка родителя.

"Если ребенку от 0 до 7 лет, то понижающий коэффициент, который зависит от стажа родителя, не включается, и родитель получает 100% от установленной суммы", – уточнила парламентарий.

Однако если зарплата совсем небольшая или стаж меньше 1,5 года, то размер больничного будет исчисляться из МРОТ, который в этом году составляет более 27 тысяч рублей.

"Соответственно, исходя из этого, за один день больничного родитель ребенка в возрасте, например, от 0 до 7 лет сможет получить выплату в размере от около 860 до 980 рублей за один день. Это зависит от количества рабочих дней в текущем месяце", – объяснила собеседница агентства.

Ранее депутат Думы Каплан Панеш предложил учитывать в пенсионном стаже период ухода за ребенком от 1,5 до 3 лет. По его мнению, так россияне смогут получить полноценный пенсионный стаж. Соответствующая мера показала бы настоящее понимание властями сложностей, с которыми сталкиваются семьи.