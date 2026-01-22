Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 08:44

Общество
Главная / Новости /

Депутат Стенякина: больничные на детей составят до 6,8 тыс руб в 2026 году

В Госдуме озвучили размеры больничных по уходу за ребенком в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Размеры больничных по уходу за ребенком в 2026 году составят от около 900 рублей до более 6,8 тысячи в день в зависимости от зарплаты. Об этом ТАСС заявила член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Депутат рассказала, что на максимальный размер больничного могут рассчитывать родители с зарплатой более 2 миллионов рублей в год. Стаж работы должен превышать 8 лет. При стаже менее 8 лет выплата будет составлять 80%, меньше 5 лет – 60% от среднего заработка родителя.

"Если ребенку от 0 до 7 лет, то понижающий коэффициент, который зависит от стажа родителя, не включается, и родитель получает 100% от установленной суммы", – уточнила парламентарий.

Однако если зарплата совсем небольшая или стаж меньше 1,5 года, то размер больничного будет исчисляться из МРОТ, который в этом году составляет более 27 тысяч рублей.

"Соответственно, исходя из этого, за один день больничного родитель ребенка в возрасте, например, от 0 до 7 лет сможет получить выплату в размере от около 860 до 980 рублей за один день. Это зависит от количества рабочих дней в текущем месяце", – объяснила собеседница агентства.

Ранее депутат Думы Каплан Панеш предложил учитывать в пенсионном стаже период ухода за ребенком от 1,5 до 3 лет. По его мнению, так россияне смогут получить полноценный пенсионный стаж. Соответствующая мера показала бы настоящее понимание властями сложностей, с которыми сталкиваются семьи.

Маткапитал на первого ребенка с 1 февраля вырастет до 729 тысяч рублей

Читайте также


общество

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика