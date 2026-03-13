13 марта, 11:18

Транспорт

Минтранс увеличит срок бана для авиадебоширов до трех лет

Фото: depositphotos/ak12m@hotmail.com

Минтранс РФ планирует увеличить срок запрета на полеты для авиадебоширов с одного до трех лет. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин.

Закон о "черных списках" для пассажиров с деструктивным поведением на борту действует с 2018 года. Согласно данному правилу авиакомпании, могут отказывать им в продаже билетов, а срок нахождения в списке сейчас составляет один год.

"Мы доработаем нормативную базу в 2026 году, чтобы авиакомпании могли обмениваться списками", – уточнил Никитин в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

По словам министра, новые меры помогут предотвратить внеплановые посадки и сделают полеты безопаснее для остальных пассажиров.

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево планирует внедрить биометрический паспортный контроль летом 2026 года. Технология будет использоваться в трех местах. При этом сначала ее внедрят в терминале В для пассажиров рейсов Москва – Санкт-Петербург.

